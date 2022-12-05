В Москве презентовали туристические маршруты Бурятии и Монголии

В Москве 1 декабря прошла презентация новых туристических объектов Бурятии и Монголии. Мероприятие посетили представители правительства Москвы, Комитета по туризму Москвы, Министерство туризма Республики Бурятия, представители туристической отрасли Бурятия, передает Восток-Телеинформ.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Бурятия презентовала свои туристические продукты, маршруты и блюда национальной кухни.

Так, у туристов, приехавших в Бурятию, появится возможность отправиться в эко-отель «Байкальское шале», побывать в старообрядческой деревне Десятниково, познакомиться с медитационными практиками и занятиями по йоге на маршруте «Байкал и места Силы Бурятии».

В том числе, отправиться в авторский тур в Баргузинскую долину, пройти по туристическим маршрутам «Тункинская долина. Путь здоровья» и «Ильчир - сокровище сойотов».