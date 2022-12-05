Россиянка в Египте описала отель фразой «грязный-прегрязный»

Российская туристка отдохнула на популярном курорте Египта и описала местный отель фразой «грязный-прегрязный». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации рассказала, что остановилась в четырехзвездочном King Tut Aqua Park Beach Resort в Хургаде и была разочарована отелем. По ее словам, самый главный минус гостиницы — грязь.

«Грязь везде, и я не преувеличиваю», — подчеркнула россиянка.

Путешественница также пожаловалась на старую мебель, серое постельное белье, рваные полотенца и грязную сантехнику в номере. «Точно что-то в вашем номере будет сломано, — добавила она. — Дверь на балкон или дверь в санузел».

Туристка отметила, что на выходе из лобби расположен бар под открытым небом, который издалека выглядит «прекрасно». При этом каждое кресло в заведении загажено птичьим пометом.

«И никому до этого нет дела, — заявила она. — Хочешь — усаживайся, бери напиток. Хочешь — иди дальше».