Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой в 2,5 километра. Угрозы жизнедеятельности местных жителей нет, сообщает РИА «Новости».
Информация о пепловом выбросе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области утром 5 декабря. Шлейф распространился в направлении юго-запада.
В Северо-Курильске не отмечается пеплопад и запах сероводорода, жалоб от населения не поступало.
Вулкан Эбеко регулярно выбрасывает пепел с 2016 года. В начале ноября этого года там зафиксирован пепловый выброс высотой 3,1 км. А в конце октября произошел еще один пепловый выброс на высоту 2,3 километра над уровнем моря.