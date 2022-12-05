Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой в 2,5 километра. Угрозы жизнедеятельности местных жителей нет, сообщает РИА «Новости».

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Информация о пепловом выбросе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области утром 5 декабря. Шлейф распространился в направлении юго-запада.

В Северо-Курильске не отмечается пеплопад и запах сероводорода, жалоб от населения не поступало.