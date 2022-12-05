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4 часа назад

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 км на Курилах

Мир24

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой в 2,5 километра. Угрозы жизнедеятельности местных жителей нет, сообщает РИА «Новости».

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах
Фото: Мир24Мир24

Информация о пепловом выбросе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области утром 5 декабря. Шлейф распространился в направлении юго-запада.

В Северо-Курильске не отмечается пеплопад и запах сероводорода, жалоб от населения не поступало.

Вулкан Эбеко регулярно выбрасывает пепел с 2016 года. В начале ноября этого года там зафиксирован пепловый выброс высотой 3,1 км. А в конце октября произошел еще один пепловый выброс на высоту 2,3 километра над уровнем моря.

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