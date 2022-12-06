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33 минуты назад

Туту.ру назвал города, в которые россияне предпочитают добираться в сидячих вагонах

runews24.ruиещё 1

Средняя стоимость поездки в одну сторону в вагоне с сидячими местами составит порядка 1 тысячи рублей.

Названы города, в которые россияне часто ездят в сидячих вагонах
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Специалисты онлайн-сервиса Туту.ру проанализировали 20 популярных направлений, куда россияне предпочитают добираться на поездах с сидячими вагонами. Также в Туту.ру посчитали среднюю стоимость поездки в декабре.

Согласно исследованию, 25% билетов в сидячий вагон приобретают путешественники, которые перемещаются между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость такой поездки — 3 тысячи 355 рублей.

Вторым по популярности стал маршрут Москва — Нижний Новгород. Билеты в сидячие вагоны приобретают более 5% туристов. Средняя цена — 1 тысяча 481 рубль.

Более 9 % билетов приходится сразу на три южных направления: из Краснодара в Адлер, Сочи и Эстосадок. За такую поездку туристы заплатят мене 1 тысячи рублей – цена варьируется от 778 до 916 рублей.

Поездка из Москвы в Ярославль и Брянск также чаще всего проходит в вагоне с сидячими местами. Цена билета составит 875 и 912 рублей соответственно.

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