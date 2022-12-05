Россиянин рассказал о встрече с мафией в Индии

«Все это время пока мы спорили с водителем, позади с грозными лицами шли индийцы из того офиса. Вскоре один из них присоединился к спору, но я наорал матом и на него. Судя по всему, они такого просто не ожидали. Через пять минут таких преследований мне все же удалось от них отделаться, — заключил автор. Короче говоря, такой наглости я не видел ни в одной стране. Очень хитрый развод, очень нервный. Ведь ты первый день в Индии и не можешь отличить, где правда, а где ложь».