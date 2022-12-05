Летевший из Москвы самолет сменил курс и сел в другом городе

Российский самолет, летевший по маршруту Москва — Самарканд, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным столичной авиагавани Узбекистана, воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.
«Рейс (...) Москва — Самарканд не смог произвести посадку в аэропорту назначения и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что посадка произошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает подходящей погоды для взлета и посадки в Самарканде.