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3 часа назад

Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Lenta.ruиещё 3

Российский самолет, летевший по маршруту Москва — Самарканд, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Летевший из Москвы самолет сменил курс и сел в другом городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным столичной авиагавани Узбекистана, воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.

«Рейс (...) Москва — Самарканд не смог произвести посадку в аэропорту назначения и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что посадка произошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает подходящей погоды для взлета и посадки в Самарканде.

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