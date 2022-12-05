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1 час назад

Россиянин поделился впечатлениями о бюджетном отеле ОАЭ

Lenta.ru

Российский тревел-блогер пожил в бюджетном отеле в ОАЭ и перечислил достоинства и недостатки гостиницы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге 2х2trip на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин поделился впечатлениями о бюджетном отеле ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации описал отдых в трехзвездочном Nova Park Hotel в Шардже фразой «был удивлен».

«Заселили за пять минут. Персонал немного говорит на русском. При встрече нам преподнесли по стакану холодного апельсинового сока, что было очень кстати», — заявил молодой человек.

По словам россиянина, номера в отеле состоят из четырех помещений — ванной комнаты, кухни, холла и спальни. В каждом номере присутствует холодильник, фен, гладильная доска с утюгом, чайник, телевизор и кондиционер. «Конечно, мы не ожидали, что номер бюджетного отеля будет таким просторным, да еще и с дополнительными опциями (утюг), которые даже в некоторых пятизвездочных отелях платные, — отметил турист. — Да, мебель в номерах не новая и не современная, но все работает, в номерах очень чисто, белье и полотенца белоснежные».

Также для постояльцев доступен фитнес-центр, бассейн и ресторан. Среди минусов путешественник выделил отсутствие приотельной территории, скромный внешней вид здания и старую мебель.

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