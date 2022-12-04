Аэропорт Стамбула снова назван лидером Европы

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса 25 ноября-1 декабря выполнено наибольшее количество рейсов - в среднем 1210 рейсов в сутки.
Стамбульский аэропорт, которым управляет IGA, является единственной воздушной гаванью среди 10 самых загруженных аэропортов Европы, который превзошел свои показатели 2019 года.
Таким образом, «Стамбульский аэропорт» обошел по количеству выполненных за неделю рейсов аэропорты: «Хитроу» (Лондон) - 1153 рейсов за сутки и Шарль де Голль (Париж) – 1208 рейсов за сутки.