Аэропорт Стамбула снова назван лидером Европы

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса 25 ноября-1 декабря выполнено наибольшее количество рейсов - в среднем 1210 рейсов в сутки.

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Стамбульский аэропорт, которым управляет IGA, является единственной воздушной гаванью среди 10 самых загруженных аэропортов Европы, который превзошел свои показатели 2019 года.