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1 час назад

Российские авиакомпании вошли в мировой топ по рейсам на Пхукет

TourDom

Пхукет в декабре примет более 3 тыс. международных и почти 4 тыс. внутренних рейсов. При этом в числе лидеров по количеству вылетов в провинцию оказались сразу два российских авиаперевозчика. Такой отчет представила компания «Аэропорты Таиланда», управляющая воздушной гаванью на курорте.

Российские авиакомпании вошли в мировой топ по рейсам на Пхукет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, на первом месте Qatar Airways c 70 рейсами в неделю из Дохи и Бангкока. За ней следует Singapore Airlines и Go First Airlines – 56 вылетов из Сингапура и 52 – из Бангалора, Мумбаи, Дели и Калькутты соответственно.

А вот «Аэрофлот» занимает почетную четвертую строчку в топе авиакомпаний. Нацпер поставил в общей сложности 48 рейсов из Москвы, Красноярска, Владивостока и Новосибирска. На седьмом месте расположился AZUR air с 40 вылетами из столицы РФ, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Перми и Казани.

Интересно, что российские авиакомпании оказались на первом месте в рейтинге по количеству городов в маршрутной сети. На Пхукет у «Аэрофлота» и AZUR air на двоих стоят рейсы из 11 аэропортов. А вот вторую позицию делят перевозчики Индии и Казахстана.

Отметим, такое число рейсов не могло не сказаться и на показателях российского турпотока в Таиланд. Так, в октябре королевство посетило 43,6 тыс. россиян, а в ноябре - 109,4 тыс., т. е. в 2,5 раза больше.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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