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1 час назад

Москва и Маскат открыли авиасообщение

Большая Азия

Первый после окончания пандемии коронавируса пассажирский самолет отправился в пятницу из Султаната Оман в Россию. Об этом сообщил новостной портал «Ад-Дияр». «Лайнер из столицы султаната Маската впервые после пандемии отправился в рейс в столицу России», — указывается в сообщении. Основной перевозчик султаната авиакомпания Оman Air планирует осуществлять по три регулярных рейса в неделю по маршруту Маскат — Москва (аэропорт Шереметьево) и обратно. Кроме того, намечено введение дополнительного рейса по понедельникам, начиная с 26 декабря нынешнего года. На рейсе Маскат- Москва — Маскат будут задействованы дальнемагистральные самолеты Аэробус А330-300.

Москва и Маскат открыли авиасообщение
Фото: Большая АзияБольшая Азия
Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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