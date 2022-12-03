Почему нельзя сдавать в багаж хрупкие вещи: видео

Нет, твоя сувенирная тарелочка разбилась не потому, что ты плохо ее упаковал. Самые страшные догадки путешественников оказались правдой: с нашим багажом обращаются отнюдь не так нежно, как хотелось бы. По крайней мере, так до недавнего времени было в аэропорту Мельбурна. В ТикТоке завирусилось видео, в котором австралийские грузчики со всего размаха швыряют багаж на движущуюся ленту, при этом явно соревнуясь, кто нанесет больший урон содержимому сумок. Горе-культуристы радостно подбрасывают чемоданы в воздух, а одну сумку кидают с такой силой, что она вообще падает с конвейерной ленты. В общем, работали парни, что называется, с огоньком — за что и были тут же уволены, но осадочек точно остался. Теперь все самое дорогое — только в ручную кладь.