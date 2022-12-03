Вода и полотенце: что будет положено сельскому туристу

В помещениях, где фермеры принимают путешественников, должны быть свет, вода, минимальный набор мебели и необходимых принадлежностей, например, постельное белье или устройство для чистки обуви. Но туалет и душ могут быть и на улице. Эти и другие требования к местам, где оказывают услуги сельского туризма, утвердило Минэкономразвития. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года. Что ждет людей, пожелавших приобщиться к сельскому образу жизни, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Почувствуй себя пасечником

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Сельский туризм — это не любая загородная поездка. Его особенность в том, что человек отправляется в деревню, село или маленький городок не только отдохнуть на свежем воздухе, но и приобщиться к традициям региона и прочувствовать, что значит быть аграрием. Например, ему могут предложить научиться доить коров или поучаствовать в сборе урожая, а после — попариться в бане, покататься на лошадях, съездить на экскурсию или посетить мастер-класс народных промыслов. Организовывать такой туризм, предусмотрев места для проживания, могут сельскохозяйственные товаропроизводители — как крупные предприятия, так и фермеры.

Например, в Удмуртии агротуризмом занялось семейное предприятие, которое производит мед, рассказал «Парламентский газете» один из авторов закона о поддержке сельского туризма, заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Сначала они просто разводили пчел, делали мед разных сортов, различные продукты из него. А увидев заинтересованность людей, они подали заявку на социальный контракт, приобрели небольшой туристический домик, куда теперь с удовольствием приезжают люди. Они останавливаются на несколько дней, проводят время на природе, проходят оздоровительные процедуры, наблюдают за работой на пасеке, а при желании могут принять в ней участие и сами», — рассказал он.

По его словам, если раньше основной доход хозяевам пасеки приносили продажи меда, то теперь уже туризм.

От 18 до 28 градусов

Агротуризм должен отвечать требованиям, которые утвердил Минэкономразвития. Согласно документу, помещения домика для путешественников, центральный вход и ведущие к нему дорожки должны освещаться. Для этого можно использовать альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи, ветрогенераторы. На всякий случай надо предусмотреть аварийное освещение.

У постояльцев должна быть горячая и холодная вода. Если в районе часто бывают перебои водоснабжения, нужно сделать минимальные запасы воды не менее чем на сутки. А если горячего водопровода нет — обеспечить нагрев. Питьевую воду также должны давать бесплатно. Тут два пути — можно поставить кулер в коридоре либо выдавать каждому туристу минимум одну пол-литровую бутылку воды в сутки.

Нужно поддерживать в помещениях температуру 18-24 градуса в холодное время и 20-28 градусов — в теплое. Подойдут как система отопления, так и отопительные приборы в номерах.

Около центрального входа должно стоять устройство для чистки обуви. Комната на одного человека не может быть меньше шести квадратных метров, на двоих — восьми метров, а на нескольких постояльцев — четыре метра на каждого.

В номере должны быть инструкции о пожарной безопасности на случай пожара и в экстремальных условиях, которые характерны для конкретной местности. Для каждого туриста обязаны припасти два полотенца и постельные принадлежности. Белье должны менять не реже раза в неделю и перед тем, как в номер вселится новый посетитель. В санузле должны быть унитаз, умывальник, ванна или душ. Впрочем, туалет, как и душ, могут быть как в номере, так и на улице. Но даже в уличном санузле должен быть свет. Вместо душа может быть и баня.

Организаторы отдыха на лоне природы должны проинформировать туриста на информационном стенде, сайте или странице в соцсети обо всех условиях, в том числе предусмотрено ли питание, есть ли парковка.

Есть и некоторые послабления. Если туристов размещают в чуме, юрте или другом традиционном жилище коренных малочисленных народов, единственное обязательное правило — наличие освещения.

Осталось найти землю

Минимализм требований позволит выполнить их достаточно спокойно, считает Андрей Исаев.

«Те конкретные примеры сельского туризма, с которыми мне приходилось сталкиваться, уже соответствуют таким требованиям», — сказал он.

Логично, что требования к сельским домикам ниже, чем к гостиницам, но сельхозпроизводители, принимая путешественников, все же должны соблюдать условия безопасности и минимального комфорта для гостей, отметил депутат.

Требования элементарные, согласилась председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, депутат Госдумы прошлого созыва Светлана Максимова. Но она отметила, что остается большая проблема, которая препятствует развитию агротуризма, — на землях сельскохозяйственного назначения нельзя строить капитальные дома для туристов. Чтобы поставить гостиницу, нужно перевести землю в другую категорию, а это сложно и дорого. Есть еще вариант построить жилье для путешественников в ближайшей деревне, но это будет уже не то, так как привлекательность сельского туризма именно в том, чтобы отдыхать на фермерской земле. Да и свободных участков подходящего назначения рядом может не оказаться. Поэтому этот вопрос нужно все же разрешить законодательно, считает Максимова.