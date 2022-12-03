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1 час назад

Пассажир круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы

Мир24иещё 1

Пассажир круизного лайнера погиб в результате удара волны-убийцы. Об этом заявили в круизной компании Viking, передает РИА «Новости».

Пассажир круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сообщается также, что еще четыре человека получили травмы. Лайнер получил повреждения, но благополучно прибыл в порт Ушуайя на юге Аргентины.

Волны-убийцы – волны высотой до 30 метров и более, возникающие внезапно. Движутся независимо от прочего волнения и имеют сравнительно небольшой фронт –менее километра. Известны несколько подтвержденных случаев ударов волн-убийц по военным и гражданским судам. Так, в апреле 1966 года в средней Атлантике в результате обрушения 20-метровой волны-убийцы на итальянский трансатлантический лайнер Michelangelo двух пассажиров смыло в море, более 50 человек были ранены, один член экипажа позднее умер. Корабль получил серьезные повреждения носовой части и борта. В 1995 году в Норвежском море единичная волна высотой 26 метров разрушила нефтедобывающую платформу. В сентябре того же года британский трансатлантический лайнер Queen Elizabeth 2 в Северной Атлантике зафиксировал во время урагана 27-метровую волну.

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