Стюардесса рассказала, почему не садится у иллюминатора

Бывшая стюардесса Кэт Камалани опубликовала видео, в котором рассказала, почему никогда не берет место у окна в самолете. Кадрами с разъяснением она поделилась в своем TikTok.

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Камалани рассказала, что всегда сидит посередине или у прохода, и никогда не берет место у окна ради собственной безопасности. Стюардесса намекнула на то, что на высоте с окном могут произойти любые изменения.

Так, окно может треснуть, что грозит разгерметизацией самолета, а также оно может разбиться, что может быть опасно для человека, сидящего у иллюминатора.