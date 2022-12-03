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9 минут назад

Стюардесса рассказала, что не садится у иллюминатора ради безопасности

Мария Каткова

Бывшая стюардесса Кэт Камалани опубликовала видео, в котором рассказала, почему никогда не берет место у окна в самолете. Кадрами с разъяснением она поделилась в своем TikTok.

Стюардесса рассказала, почему не садится у иллюминатора
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Камалани рассказала, что всегда сидит посередине или у прохода, и никогда не берет место у окна ради собственной безопасности. Стюардесса намекнула на то, что на высоте с окном могут произойти любые изменения.

Почему никто никогда не видел беременных стюардесс

Так, окно может треснуть, что грозит разгерметизацией самолета, а также оно может разбиться, что может быть опасно для человека, сидящего у иллюминатора.

Ранее сообщалось, что названо действие пассажиров, которое злит стюардесс.

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