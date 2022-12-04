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4 часа назад

Air Arabia возобновила полеты между Екатеринбургом и Шарджой

Большая Азияиещё 1

Эмиратская авиакомпания Air Arabia начала выполнение полетной программы по маршруту Шарджа (ОАЭ) - Екатеринбург - Шарджа. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Air Arabia возобновила полеты между Екатеринбургом и Шарджой
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Авиакомпания Air Arabia приступила к выполнению полетной программы из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов"). 3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа - Екатеринбург - Шарджа", - говорится в сообщении.

Первый борт из Шарджи вылетел в пятницу в 18:55 (16:55 мск) и прибыл в Екатеринбург в субботу в 00:50 (22:50 мск 2 декабря). Рейс Екатеринбург - Шарджа был выполнен следом, вылет осуществлялся в субботу в 01:50 (23:50 мск 2 декабря), посадка была произведена в 06:05 (04:05 мск).

Полеты на Airbus A320 будут выполняться до четырех раз в неделю.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,
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