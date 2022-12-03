Музей национального головного убора открылся в Баку

В Баку открылся первый и единственный в Азербайджане музей келагаи – национального женского головного убора. Его создают из шелка, используя естественные красители. По узорам можно определить, к какому региону страны он относится. В музее побывала корреспондент «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.

Фото: Мир24 Мир24

Сейчас в коллекции Гюллю Томарлы почти 200 келагаи. Платки она привозит из каждого региона Азербайджана, где бывает. А началось все 40 лет назад. Первый келагаи ей подарила бабушка.

Видео дня

«Это был день выпускного. Я оделась и уже выходила из дома, как вдруг подошла ко мне бабушка, сняла с головы келагаи и накинула мне его на плечо. Это смотрелось необычно с моим современным платьем, но в тот вечер я привлекла внимание всех», – вспоминает директор музея келагаи Гюллю Томарлы.

С тех пор Гюллю не просто собирает келагаи – о каждом может рассказать целую историю. Орнамент, размер и цвет головного убора зависит от того, в каком регионе его изготовили.

«Это келагаи, сделанный мастером из Баскала – только там растут такие колокольчики. А рядом – дело рук шекинского мастера: они на келагаи рисуют огромную буту, символизирующую каплю воды», – объясняет Гюллю Томарлы.

Незамужние девушки, согласно традиции, покрывают голову розовыми платками, женщины средних лет выбирают пастельные тона, пожилые предпочитают келагаи темных оттенков. А невестам в день обручения мама жениха преподносит платок красного цвета.

Благодаря музею о келагаи узнают еще больше людей. Певица-ашуг Гезель Келбеджерли посвятила платку песню и сняла клип прямо в музейном помещении.

«Женщины-ашуги, воспевающие свой народ, обязательно должны носить келагаи. Это часть национальной одежды. Платок большой, он покрывает всю фигуру. Это смотрится очень эффектно на сцене», – отмечает Гезель Келбеджерли.

Келагаи создают из шекинских шелковых нитей. Орнамент наносят с помощью специальных форм из дерева или стали. Красители используют только натуральные, поэтому платки сохраняют яркие краски даже спустя много лет.

«Используются красители из барбариса, райских яблок, шафрана, смородины и других растений. Поэтому наш платок считают и лечебным – кто будет носить его, у того голова никогда не будет болеть», – подчеркивает работница фабрики Гюняш Мамедова.

Келагаи – не только символ женской красоты. В Азербайджане его считают фундаментом семейных отношений. Девушка, которая дарит келагаи избраннику, дает ему обет верности.