Где встретить Новый год в России: 3 популярных места

пециалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали три популярных российских направления для поездок в Новый год.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Первое место заняла Москва. Красная площадь, на которой разместится ярмарка, каток в парке Горького, парк «Зарядье» и Третьяковская галерея – все это доступно для тех, кто предпочтет празднование Нового года в столице.

На втором месте расположилась Республика Дагестан. В Махачкале можно попасть на бал, увидеть шоу дронов, принять участие в уличном фестивале, а также встретить Деда Мороза и Снегурочку. В двух часах езды от Махачкалы находятся потрясающие места: Сулакский каньон и Карадахская теснина, которые обязательно нужно посетить в путешествии.