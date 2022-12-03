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27 минут назад

Где встретить Новый год в России: 3 популярных места

РИА "ФедералПресс"

пециалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали три популярных российских направления для поездок в Новый год.

Где встретить Новый год в России: 3 популярных места
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Первое место заняла Москва. Красная площадь, на которой разместится ярмарка, каток в парке Горького, парк «Зарядье» и Третьяковская галерея – все это доступно для тех, кто предпочтет празднование Нового года в столице.

На втором месте расположилась Республика Дагестан. В Махачкале можно попасть на бал, увидеть шоу дронов, принять участие в уличном фестивале, а также встретить Деда Мороза и Снегурочку. В двух часах езды от Махачкалы находятся потрясающие места: Сулакский каньон и Карадахская теснина, которые обязательно нужно посетить в путешествии.

Cпециалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали три популярных российских направления для поездок в Новый год.авиться на Кольский полуостров – в Хибины или Териберку.C

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