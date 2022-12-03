Турист из Москвы рассказал о поездке в Ирак на «буханке»

Активный подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» и путешественник Николай Баландинский рассказал TourDom.ru о своей поездке на УАЗ-2206 (в просторечии – «буханке») из Москвы в пока непопулярные среди туристов страны, в числе которых был Ирак. Россиянам там рады.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Мы выехали из Москвы 19 сентября, посетили наш Северный Кавказ, Грузию, Армению, Иран, Ирак, Сирию и завершили путешествие в Ливане 30 октября», – рассказал о маршруте Николай. Оформляли иракскую визу заранее в Москве и въезжали через Курдистан из Ирана. В данном случае так называемая виза Иракского Курдистана не нужна. Брали два блока экскурсий – по Иракскому Курдистану с русским гидом и по Ираку, от Мосула через Самарру в Багдад и Вавилон.

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По словам Баландинского, отели, в которых обычно живут иностранцы, все хорошие, проверенные и заверенные Минтуризма Ирака: «Даже в разрушенном Мосуле восстановили отель 4*...Вернее, построили заново. В среднем номер в четырехзвездочной гостинице стоит порядка 70 долларов (4300 руб. по курсу ЦБ), 5* – 100–120 (6100–7300 руб.) в сутки. При этом категорийность условна. Но власти бдят, чтобы в плохих отелях не селили иностранцев. Они стараются!»

Бронировали номер через местного туроператора. Всего на проживание и сопровождение потрачено около 1000 долларов (60 тыс. руб.).

Местные жители, включая военных и полицию на многочисленных блокпостах, относятся к туристам и русским, в частности, очень хорошо. «Нет вымогательств и приставаний, как в некоторых других странах. Люди устали от войн и хотят, чтобы Ирак оставил хорошее впечатление», – отметил Николай. Большим удивлением для путешественника стало то, что воду в Ираке раздают бесплатно: «У нас всегда под рукой было 2–3 бутылки». Из минусов Баландинский обратил внимание на высокую стоимость входных билетов к достопримечательностям для иностранцев: около 23 долларов (1400 руб. по курсу ЦБ) за один объект.

Что касается стереотипов, то основным из них собеседник считает предположение, что в Ираке все время что-то взрывают и стреляют: «Это не так. Теракты чаще всего – межобщинная и межрелигиозная борьба вне туристских районов. И они всё реже и реже. Однако иногда Иракский Курдистан обстреливают турки или иранцы, но точечно».