В самолетах усилят санитарный контроль из-за Эболы

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарный контроль на бортах самолетов из-за распространения Эболы. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что авиакомпании получили список по реализации определенных мер для предотвращения распространения заболевания. Также у бортпроводников есть инструкции на случай, если они обнаружат в салоне человека с признаками Эболы. Согласно этим правилам, стюардессы должны изолировать человека с признаками Эболы, пересадив на 6 метров от остальных пассажиров.
По данным ВОЗ, в мире произошла восьмая вспышка Эболы. Ее источником стало государства Уганда, где первые заболевания были зафиксированы в сентябре.
Ранее сообщалось, что стюардесса сделала фото, восхитившее пользователей.