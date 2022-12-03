В самолетах усилят санитарный контроль из-за Эболы

Отмечается, что авиакомпании получили список по реализации определенных мер для предотвращения распространения заболевания. Также у бортпроводников есть инструкции на случай, если они обнаружат в салоне человека с признаками Эболы. Согласно этим правилам, стюардессы должны изолировать человека с признаками Эболы, пересадив на 6 метров от остальных пассажиров.