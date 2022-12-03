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1 час назад

Роспотребнадзор попросил усилить санитарный контроль в самолетах из-за Эболы

Мария Каткова

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарный контроль на бортах самолетов из-за распространения Эболы. Об этом сообщают "Известия".

В самолетах усилят санитарный контроль из-за Эболы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что авиакомпании получили список по реализации определенных мер для предотвращения распространения заболевания. Также у бортпроводников есть инструкции на случай, если они обнаружат в салоне человека с признаками Эболы. Согласно этим правилам, стюардессы должны изолировать человека с признаками Эболы, пересадив на 6 метров от остальных пассажиров.

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По данным ВОЗ, в мире произошла восьмая вспышка Эболы. Ее источником стало государства Уганда, где первые заболевания были зафиксированы в сентябре.

Ранее сообщалось, что стюардесса сделала фото, восхитившее пользователей.

Новости путешествий,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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