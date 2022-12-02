Из Уфы запустили первые прямые рейсы в Таиланд и ОАЭ

Из международного аэропорта Уфы в пятницу запустили три новых рейса в Таиланд и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Рейсы в Таиланд и ОАЭ открывает авиакомпания Azur Air. Улететь из Уфы на Пхукет можно будет раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 кресел. Рейсы в Дубай запланированы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 кресел", - сообщили в аэропорту.
В пятницу из Уфы также вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в Шарджу (ОАЭ). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - во вторник и пятницу - на самолетах Аirbus А320 вместимостью 168 кресел. Как сообщалось ранее, это первые прямые авиарейсы в данном направлении.
Кроме того, в субботу стартуют рейсы из Уфы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты запланированы раз в пять дней на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.
Международный аэропорт Уфы способен принимать самолеты всех типов. Это первый региональный аэропорт России, подтвердивший соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний. Свыше 90% пассажиропотока приходится на внутренние рейсы.