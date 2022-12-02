Из Уфы запустили первые прямые рейсы в Таиланд и ОАЭ

Из международного аэропорта Уфы в пятницу запустили три новых рейса в Таиланд и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: unsplash unsplash

"Рейсы в Таиланд и ОАЭ открывает авиакомпания Azur Air. Улететь из Уфы на Пхукет можно будет раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 кресел. Рейсы в Дубай запланированы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 кресел", - сообщили в аэропорту.

В пятницу из Уфы также вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в Шарджу (ОАЭ). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - во вторник и пятницу - на самолетах Аirbus А320 вместимостью 168 кресел. Как сообщалось ранее, это первые прямые авиарейсы в данном направлении.

Кроме того, в субботу стартуют рейсы из Уфы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты запланированы раз в пять дней на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.