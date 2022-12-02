Авиапассажирка пожаловалась на ребенка, разрисовавшего ей носки

Пассажирка самолета из Англии пожаловалась в соцсетях, что проснулась во время перелета из-за ребенка, начавшего рисовать на ее носке, пишет Daily Mail. Однако люди уверены, что женщина сама во всем виновата.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Блогерша Джули Валентайн рассказала о ситуации своим подписчикам, прикрепив к посту фотографию разрисованного носка. Женщина объяснила, что спала, вытянув ноги, но проснулась, чувствуя, как что-то шевелиться на ее ступне - это был фломастер маленькой девочки.

Однако поддержки от комментаторов Джули не получила. Люди обвинили ее в том, что она нарушила личное пространство ребенка и посоветовали в следующий раз держать ноги в обуви.