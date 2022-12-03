Из столицы Алжира увеличат число прямых рейсов в Россию

«Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Сейчас в неделю осуществляется два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург», — сказал губернатор.