Air Arabia начала летать из Екатеринбурга в Шарджу

Авиакомпания Air Arabia приступила к выполнению полетной программы из Екатеринбурга в Шарджу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба уральского аэропорта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Самолет арабского перевозчика вылетел из Кольцово в 01:50 по местному времени и уже в 06:05 приземлился в ОАЭ. Air Arabia не летала на Урал уже 7 лет, с 2015 года», – пояснили в воздушной гавани.

Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам – из Екатеринбурга, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – из Шарджи. Билет туда-обратно в начале декабря обойдется в 49 тыс. руб.

Отметим, что с 29 декабря также и лоукостер Air Arabia Abu Dhabi планирует летать из Кольцово в Абу-Даби. Программа будет выполняться по понедельникам и четвергам. Первые рейсы состоятся в новогодний период, поэтому ожидаемо предлагаются по цене выше среднего. Так, билет round trip с вылетом 29 декабря и возвратом 9 января обойдется минимум 60 тыс. руб., в то время как во второй половине месяца – уже от 38 тыс. руб.

Стоит пояснить, что для оплаты бронирования Air Arabia или ее низкобюджетной дочки необходимо воспользоваться картой иностранного банка, обратиться к билетному агенту или в офисы продаж перевозчика.