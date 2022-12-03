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1 час назад

Air Arabia начала летать из Екатеринбурга в Шарджу

TourDomиещё 1

Авиакомпания Air Arabia приступила к выполнению полетной программы из Екатеринбурга в Шарджу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба уральского аэропорта.

Air Arabia начала летать из Екатеринбурга в Шарджу
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Самолет арабского перевозчика вылетел из Кольцово в 01:50 по местному времени и уже в 06:05 приземлился в ОАЭ. Air Arabia не летала на Урал уже 7 лет, с 2015 года», – пояснили в воздушной гавани.

Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам – из Екатеринбурга, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – из Шарджи. Билет туда-обратно в начале декабря обойдется в 49 тыс. руб.

Отметим, что с 29 декабря также и лоукостер Air Arabia Abu Dhabi планирует летать из Кольцово в Абу-Даби. Программа будет выполняться по понедельникам и четвергам. Первые рейсы состоятся в новогодний период, поэтому ожидаемо предлагаются по цене выше среднего. Так, билет round trip с вылетом 29 декабря и возвратом 9 января обойдется минимум 60 тыс. руб., в то время как во второй половине месяца – уже от 38 тыс. руб.

Стоит пояснить, что для оплаты бронирования Air Arabia или ее низкобюджетной дочки необходимо воспользоваться картой иностранного банка, обратиться к билетному агенту или в офисы продаж перевозчика.

Кроме того, добраться в ОАЭ из Екатеринбурга можно и с пересадками в Казахстане, Армении или Турции. Рейсы по этим направлениям регулярно летают из Кольцово.

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