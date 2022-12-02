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24 минуты назад

Пассажирка самолета не уступила место жене инвалида и получила поддержку в Сети

Lenta.ru

Пассажирка рейса American Airlines отказалась уступать место в самолете жене инвалида и получила поддержку в сети. Своей историей она поделилась на форуме Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Пассажирка не уступила место и получила поддержку в Сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что заранее приобрела место 18C у прохода. Во время посадки к ряду пассажирки подошла женщина с супругом-инвалидом и попросила ее подвинуться, чтобы она смогла помочь ему расположиться.

После того как мужчина занял свое место, обе женщины остались стоять в проходе.

«В итоге она попросила меня поменяться с ней местами, но ее место было 24B — сзади посередине, — отметила пользовательница форума. — Я не согласилась».

Пассажирка объяснила, что в процессе полета мужчине может понадобиться ее помощь, чтобы встать с кресла и дойти до уборной.

«Но я все равно сказала "нет", так как доплатила за место, поэтому села обратно», — пояснила девушка.

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Автор публикации подчеркнула, что во время полуторачасового рейса мужчина сидел рядом с ней и спокойно смотрел фильм.

«На протяжении всего полета у него не возникало никаких проблем», — добавила она.

При этом пользователи форума оказались на стороне автора публикации и поддержали ее.

«Позиция этой женщины нелепа — если у мужчины нет судорог или каких-то других проблем, требующих немедленного вмешательства, нет причин нянчиться со взрослым», — написал один из комментаторов.

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