Пассажирка не уступила место и получила поддержку в Сети

Пассажирка рейса American Airlines отказалась уступать место в самолете жене инвалида и получила поддержку в сети. Своей историей она поделилась на форуме Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.
Девушка рассказала, что заранее приобрела место 18C у прохода. Во время посадки к ряду пассажирки подошла женщина с супругом-инвалидом и попросила ее подвинуться, чтобы она смогла помочь ему расположиться.
После того как мужчина занял свое место, обе женщины остались стоять в проходе.
«В итоге она попросила меня поменяться с ней местами, но ее место было 24B — сзади посередине, — отметила пользовательница форума. — Я не согласилась».
Пассажирка объяснила, что в процессе полета мужчине может понадобиться ее помощь, чтобы встать с кресла и дойти до уборной.
«Но я все равно сказала "нет", так как доплатила за место, поэтому села обратно», — пояснила девушка.
Автор публикации подчеркнула, что во время полуторачасового рейса мужчина сидел рядом с ней и спокойно смотрел фильм.
«На протяжении всего полета у него не возникало никаких проблем», — добавила она.
При этом пользователи форума оказались на стороне автора публикации и поддержали ее.
«Позиция этой женщины нелепа — если у мужчины нет судорог или каких-то других проблем, требующих немедленного вмешательства, нет причин нянчиться со взрослым», — написал один из комментаторов.