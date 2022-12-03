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1 час назад

Северная Корея снова может открыться для российских туристов

runews24.ruиещё 1

Власти Приморского края и Северной Кореи обсуждают соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает агентство по туризму региона.

Северная Корея снова может открыться для российских туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

До пандемии коронавируса российские туристы могли отправиться в Северную Корею, но только в составе группы и только если группу направляет аккредитованное северокорейским МИД турагентство. Рейсы были возможны из Владивостока в Пхеньян.

Агентство по туризму Приморского края сообщает, что соглашение подразумевает обмен информацией о существующих маршрутах и разработку новых, взаимодействие в развитии туристической инфраструктуры, организацию мероприятий и другое.

Дата подписания соглашения пока не известна.

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