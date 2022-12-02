Названа страна для отдыха в новогодние праздники за 40 тысяч

В Ассоциации туроператоров России рассказали, в какой стране можно провести новогодние праздники, потратив на тур от 40 тысяч рублей.

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Специалисты советуют обратить внимание на пакетные туры в Белоруссию. Экскурсионные и сити-туры в эту соседнюю страну обойдутся в 40-50 тысяч рублей на двоих. Речь идет об отдыхе в новогодние праздники.

Также в АТОР отмечается, что многие россияне предпочли в этом году отправиться именно в Белоруссию для празднования Нового года. Это связано, по мнению экспертов, с тем, что такой вариант гораздо выгоднее других, добираться до страны не так долго, а сама Белоруссия многим напоминает Европу. К тому же некоторые интересуются поездками с дружественное государство, преследуя цель устроить там шоппинг.

«Короткие поездки позволяют россиянам не только отдохнуть, но и решить попутные насущные задачи. Например, сходить на шопинг в брендовые магазины, которые ушли с российского рынка, или оформить банковскую карту белорусского банка, которой все еще отлично можно расплачиваться за границей», – говорится на сайте АТОР.

Также туроператоры отмечают, что россияне все чаще бронируют отели с услугами СПА, так как услуги этого типа предоставляются в Белоруссии довольно качественно, но при этом заметно выгоднее, чем в Москве.