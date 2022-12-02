Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
2 часа назад

Названа страна для отдыха в новогодние праздники за 40 тысяч рублей

Мира Маркина

В Ассоциации туроператоров России рассказали, в какой стране можно провести новогодние праздники, потратив на тур от 40 тысяч рублей.

Названа страна для отдыха в новогодние праздники за 40 тысяч
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты советуют обратить внимание на пакетные туры в Белоруссию. Экскурсионные и сити-туры в эту соседнюю страну обойдутся в 40-50 тысяч рублей на двоих. Речь идет об отдыхе в новогодние праздники.

Также в АТОР отмечается, что многие россияне предпочли в этом году отправиться именно в Белоруссию для празднования Нового года. Это связано, по мнению экспертов, с тем, что такой вариант гораздо выгоднее других, добираться до страны не так долго, а сама Белоруссия многим напоминает Европу. К тому же некоторые интересуются поездками с дружественное государство, преследуя цель устроить там шоппинг.

Эксперты: как сэкономить на туре в Египет на Новый год

«Короткие поездки позволяют россиянам не только отдохнуть, но и решить попутные насущные задачи. Например, сходить на шопинг в брендовые магазины, которые ушли с российского рынка, или оформить банковскую карту белорусского банка, которой все еще отлично можно расплачиваться за границей», – говорится на сайте АТОР.

Также туроператоры отмечают, что россияне все чаще бронируют отели с услугами СПА, так как услуги этого типа предоставляются в Белоруссии довольно качественно, но при этом заметно выгоднее, чем в Москве.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие курорты еще не повысили цены на лето 2023 года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители