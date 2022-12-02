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2 часа назад

Стюардесса снялась в мини-юбке на шасси самолета и взбудоражила подписчиков

Мира Маркина

Стюардесса, работающая в британской авиакомпании EasyJet Airline сфотографировалась, расположившись на шасси самолета в мини-юбке. Снимок очень бурно и с восхищение встретили пользователи Сети.

Стюардесса сделала фото, восхитившее пользователей
Фото: СоцсетиСоцсети

Аккаунт "Cabin_crew_beauties", рассказывающий о досуге членов экипажа в социальных сетях, опубликовал эту фотографию с молодой бортпроводницей. Комментаторы почти единогласно отметили прекрасные внешние данные стюардессы и восхитились ее красотой.

На фото девушка предстала в рабочей форме бортпроводницы – в коротком темном платье, с разноцветным шелковым платком на шее и собранными в хвост волосами. Девушка села на колесо, опершись на стойку шасси.

Международная авиакомпания ужесточила требования для стюардесс

Помимо внешности девушки, в комментариях отмечались также привлекающая внимание поза и сама задумка фотографии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о действиях пассажиров, которые злят стюардесс.

Новости путешествий,Easyjet,
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