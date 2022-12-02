Стюардесса сделала фото, восхитившее пользователей

Стюардесса, работающая в британской авиакомпании EasyJet Airline сфотографировалась, расположившись на шасси самолета в мини-юбке. Снимок очень бурно и с восхищение встретили пользователи Сети.

Фото: Соцсети Соцсети

Аккаунт "Cabin_crew_beauties", рассказывающий о досуге членов экипажа в социальных сетях, опубликовал эту фотографию с молодой бортпроводницей. Комментаторы почти единогласно отметили прекрасные внешние данные стюардессы и восхитились ее красотой.

На фото девушка предстала в рабочей форме бортпроводницы – в коротком темном платье, с разноцветным шелковым платком на шее и собранными в хвост волосами. Девушка села на колесо, опершись на стойку шасси.

Помимо внешности девушки, в комментариях отмечались также привлекающая внимание поза и сама задумка фотографии.