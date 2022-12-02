Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу

Эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. Об этом сообщает портал TourDom.

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По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.

Так, бюджетную поездку без пересадок после новогодних каникул можно совершить в Абу-Даби на рейсах арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi. В период с 21 по 31 января билеты в обе стороны со включенным в стоимость багажом обойдутся в 31,1 тысячи рублей на одного. Время в пути в одну сторону — около шести часов. Авиакомпания flydubai предлагает отправиться в Дубай из столичного аэропорта Внуково в эти же даты за 36,6 тысячи рублей на одного. В сумму также включен багаж весом до 20 килограммов.

Также выгодно улететь в отпуск россияне могут с авиаперевозчиком Gulf Air — перелет по маршруту Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — Москва с пересадкой в Манаме (Бахрейн) и технической остановкой в Мале (Мальдивы) в период с 14 по 28 января обойдется одному туристу в 47 тысяч рублей. Кроме того, Gulf Air предлагает экономичный перелет на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне: поездка с 23 января по 6 февраля обойдется в 50,8 тысячи рублей с багажом.