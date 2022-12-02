Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
34 минуты назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу

Lenta.ru

Эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ заметно сэкономить на перелетах за границу зимой. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, если взять отпуск в конце января, приобрести авиабилеты с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку можно более выгодно, чем в период зимних праздников.

Так, бюджетную поездку без пересадок после новогодних каникул можно совершить в Абу-Даби на рейсах арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi. В период с 21 по 31 января билеты в обе стороны со включенным в стоимость багажом обойдутся в 31,1 тысячи рублей на одного. Время в пути в одну сторону — около шести часов. Авиакомпания flydubai предлагает отправиться в Дубай из столичного аэропорта Внуково в эти же даты за 36,6 тысячи рублей на одного. В сумму также включен багаж весом до 20 килограммов.

Также выгодно улететь в отпуск россияне могут с авиаперевозчиком Gulf Air — перелет по маршруту Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — Москва с пересадкой в Манаме (Бахрейн) и технической остановкой в Мале (Мальдивы) в период с 14 по 28 января обойдется одному туристу в 47 тысяч рублей. Кроме того, Gulf Air предлагает экономичный перелет на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне: поездка с 23 января по 6 февраля обойдется в 50,8 тысячи рублей с багажом.

Цены на полеты в крупнейший город ЮАР Йоханнесбург в конце января у национальной авиакомпании Ethiopian Airlines в обе стороны из Москвы с пересадкой в Аддис-Абебе (Эфиопия) стартует от 44,5 тысячи рублей. Недорогие авиабилеты также можно купить на курорты Турции. Например, путешествие в Анталью с 21 по 28 января рейсами «Аэрофлота» и «России» с пересадкой в Сочи стоит 18,2 тысячи рублей, при этом поездка в обе стороны с 30 декабря по 8 января обойдется в 70 тысяч рублей.

Международный аэропорт Внуково,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители