Роспотребнадзор готовит авиакомпании к лихорадке Эбола

Роспотребнадзор отправил российским авиакомпаниям документ, в котором предлагает усилить в самолетах санитарно-карантинный контроль. Причиной такого обращения стала вспышка лихорадки Эбола в Уганде.

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Хоть между Россией и этой страной нет прямого авиасообщения, служба считает, что риски заражения есть при стыковках в Дубае и Стамбуле. В ОАЭ и Турцию рейсы стоят у «Аэрофлота», «России», «Победы», S7, Utair, «Азимута», Red Wings и «Икара».

По данным «Известий», на предложение Роспотребнадзора отреагировала лишь одна крупная российская авиакомпания, выпустив сообщение для бортпроводников и пилотов ознакомиться с инструкцией на случай, если у кого-то из пассажиров заподозрят заражение Эболой. Согласно документу, такого человека нужно отсадить от других путешественников на 6 м или на три ряда кресел. Помощь пассажиру должен оказывать отельный бортпроводник, освобожденный от обслуживания других клиентов. Он обязан быть в маске, перчатках, медицинском хирургическом халате, одноразовой шапочке для волос и фартуке. Также рекомендуют тщательно обрабатывать салон и иметь на борту самолета достаточное количество средств защиты.