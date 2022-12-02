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26 минут назад

Роспотребнадзор готовит авиакомпании к лихорадке Эбола

TourDomиещё 1

Роспотребнадзор отправил российским авиакомпаниям документ, в котором предлагает усилить в самолетах санитарно-карантинный контроль. Причиной такого обращения стала вспышка лихорадки Эбола в Уганде.

Роспотребнадзор готовит авиакомпании к лихорадке Эбола
Фото: TourDomTourDom

Хоть между Россией и этой страной нет прямого авиасообщения, служба считает, что риски заражения есть при стыковках в Дубае и Стамбуле. В ОАЭ и Турцию рейсы стоят у «Аэрофлота», «России», «Победы», S7, Utair, «Азимута», Red Wings и «Икара».

По данным «Известий», на предложение Роспотребнадзора отреагировала лишь одна крупная российская авиакомпания, выпустив сообщение для бортпроводников и пилотов ознакомиться с инструкцией на случай, если у кого-то из пассажиров заподозрят заражение Эболой. Согласно документу, такого человека нужно отсадить от других путешественников на 6 м или на три ряда кресел. Помощь пассажиру должен оказывать отельный бортпроводник, освобожденный от обслуживания других клиентов. Он обязан быть в маске, перчатках, медицинском хирургическом халате, одноразовой шапочке для волос и фартуке. Также рекомендуют тщательно обрабатывать салон и иметь на борту самолета достаточное количество средств защиты.

Отметим, что туроператоры и турагенты также должны предупреждать туристов о рисках заражения во время путешествия. Если Роспотребнадзор выпустил предупреждение о лихорадке Эбола или другом опасном заболевании, то эти сведения нужно донести до клиентов турфирм. Если официальных уведомлений нет, то туристов можно информировать на свое усмотрение.

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