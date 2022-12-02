Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Дубай стартуют 6 декабря

runews24.ruиещё 2

Рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай стартуют 6 декабря. Перелеты организует авиакомпания AZUR air. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени В.П. Чкалова. До конца марта 2023 года полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 03:30 с прибытием в ОАЭ в 09:30.

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Дубай стартуют 6 декабря
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Пассажирские авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing 757.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 декабря.

Новости путешествий,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители