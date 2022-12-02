Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Дубай стартуют 6 декабря

Рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай стартуют 6 декабря. Перелеты организует авиакомпания AZUR air. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени В.П. Чкалова. До конца марта 2023 года полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 03:30 с прибытием в ОАЭ в 09:30.