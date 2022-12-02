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25 минут назад

В России запустят еще один дополнительный поезд в Крым

Lenta.ruиещё 1

Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще одного поезда по маршруту МоскваСимферополь с 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В России запустят еще один дополнительный поезд в Крым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дополнительный состав будет курсировать в Крым из Москвы до середины марта 2023 года. При этом график движения будет отличаться в зависимости от даты отправления. Билеты россияне могут приобрести в кассах и на сайте перевозчика со 2 декабря.

«В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов, — говорится в сообщении. — Для удобства пассажиров в разные даты поезда будут курсировать под разными номерами».

Время в пути из Москвы в Симферополь — около 36 часов, в обратном направлении поездка будет дольше — 38 часов.

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