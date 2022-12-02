В России запустят еще один дополнительный поезд в Крым

Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще одного поезда по маршруту Москва — Симферополь с 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram -канале компании.

Дополнительный состав будет курсировать в Крым из Москвы до середины марта 2023 года. При этом график движения будет отличаться в зависимости от даты отправления. Билеты россияне могут приобрести в кассах и на сайте перевозчика со 2 декабря.