TourDom: в подмосковных отелях дефицит мест на Новый год

Средняя стоимость отдыха в отелях Подмосковья составляет порядка 82 тысяч рублей.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Почти все номера в гостиницах и отелях Подмосковья уже забронированы на период новогодних каникул. Информацию передает информационный портал Tourdom.

Директор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что большинство российских путешественников, которые решили отпраздновать Новый год в России, в основном выбирают отели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также отели на курортах Краснодарского края.

Отмечается, что в гостиницах Подмосковья практически не осталось свободных номеров. Так, туристы, желающие отдохнуть с 3 по 8 января, могут выбрать номера всего лишь в пяти отелях, в которых еще остались свободные места. Отдохнуть в период с 29 декабря по 3 января можно еще в 12 отелях.