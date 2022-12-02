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3 часа назад

TourDom: в подмосковных отелях возник дефицит мест на новогодние праздники

runews24.ru

Средняя стоимость отдыха в отелях Подмосковья составляет порядка 82 тысяч рублей.

TourDom: в подмосковных отелях дефицит мест на Новый год
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Почти все номера в гостиницах и отелях Подмосковья уже забронированы на период новогодних каникул. Информацию передает информационный портал Tourdom.

Директор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что большинство российских путешественников, которые решили отпраздновать Новый год в России, в основном выбирают отели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также отели на курортах Краснодарского края.

Отмечается, что в гостиницах Подмосковья практически не осталось свободных номеров. Так, туристы, желающие отдохнуть с 3 по 8 января, могут выбрать номера всего лишь в пяти отелях, в которых еще остались свободные места. Отдохнуть в период с 29 декабря по 3 января можно еще в 12 отелях.

Для того чтобы встретить Новый год в отелях Подмосковья туристам необходимо заплатить порядка 82 тысяч рублей. Самым популярным вариантом для бронирования стали отели категории четыре звезды. В основном туристы выбирают номера на четыре ночи на двоих.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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