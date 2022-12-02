Туристка отдохнула в Малайзии и назвала страну «отсталой»

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, куда лучше отправиться на отдых — в Малайзию или Таиланд. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Побывавшая в обеих азиатских странах россиянка сообщила, что на тайских курортах все сделано для туристов и их комфортного пребывания.

«В Таиланде больше развлечений, лучше массаж, супермаркеты, и новогоднее настроение вы прочувствуете в Таиланде даже лучше, чем в России», — отметила автор публикации.

В свою очередь, Малайзию путешественница назвала «отсталой» страной. Она пожаловалась, что в местных магазинах практически нет выбора, а цены при этом очень высокие.

«Вот эти мелочи тоже очень важны и, если сравнивать, то, как по мне, Малайзия какая-то отсталая», — пояснила Ершова.

Более того, по словам путешественницы, в Таиланде вкусная уличная еда и огромное разнообразие морепродуктов, что, безусловно, является большим бонусом для туристов.