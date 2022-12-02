Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
3 часа назад

Российская блогерша отдохнула в Малайзии и назвала страну «отсталой»

Lenta.ru

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, куда лучше отправиться на отдых — в Малайзию или Таиланд. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка отдохнула в Малайзии и назвала страну «отсталой»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Побывавшая в обеих азиатских странах россиянка сообщила, что на тайских курортах все сделано для туристов и их комфортного пребывания.

«В Таиланде больше развлечений, лучше массаж, супермаркеты, и новогоднее настроение вы прочувствуете в Таиланде даже лучше, чем в России», — отметила автор публикации.

В свою очередь, Малайзию путешественница назвала «отсталой» страной. Она пожаловалась, что в местных магазинах практически нет выбора, а цены при этом очень высокие.

«Вот эти мелочи тоже очень важны и, если сравнивать, то, как по мне, Малайзия какая-то отсталая», — пояснила Ершова.

Более того, по словам путешественницы, в Таиланде вкусная уличная еда и огромное разнообразие морепродуктов, что, безусловно, является большим бонусом для туристов.

«Тайцы аппетитнее готовят, еда получается очень вкусной, — подчеркнула россиянка. — Один Том Ям чего стоит».

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители