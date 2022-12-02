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14 минут назад

Air Arabia Abu Dhabi запускает ежедневные рейсы в Абу-Даби из Домодедово

TURIZM.RU

С 1 декабря авиаперевозчик будет осуществлять ежедневные полеты в столицу ОАЭ из Домодедово. А со 2 декабря откроет еще два дополнительных рейса: по средам и пятницам.

Air Arabia Abu Dhabi запускает ежедневные рейсы из Домодедово
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Посол ОАЭ в Российской Федерации докторр Мохаммад Ахмад Аль-Джабер отметил:

«Я поддерживаю увеличение числа рейсов между городами двух стран. Это отражает стратегические отношения между ОАЭ и Российской Федерацией», «За последние два года посольство приложило большие усилия для увеличения рейсов не только национальных, но и российских перевозчиков, в результате общее количество прямых рейсов между двумя странами достигло около 232 рейсов в неделю».

Air Arabia Abu Dhabi — бюджетная авиакомпания, базирующая в аэропорту Абу-Даби, является пятым национальным авиаперевозчиком ОАЭ.

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