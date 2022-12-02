Air Arabia Abu Dhabi запускает ежедневные рейсы из Домодедово

«Я поддерживаю увеличение числа рейсов между городами двух стран. Это отражает стратегические отношения между ОАЭ и Российской Федерацией», «За последние два года посольство приложило большие усилия для увеличения рейсов не только национальных, но и российских перевозчиков, в результате общее количество прямых рейсов между двумя странами достигло около 232 рейсов в неделю».