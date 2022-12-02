Туристка назвала источники в Пятигорске «смертельно опасными»

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила горячие источники в Пятигорске и возмутилась их состоянию. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Девушка отметила, что место, где находятся так называемые «бесстыжие ванны» абсолютно не облагорожено.
«Две штуки ржавых раздевалок на целую страну, — пожаловалась туристка. — И администрация города отказывается следовать просьбам посетителей обновить раздевалки, облагородить территорию».
Более того, по ее словам, находиться на источниках зимой «смертельно опасно», поскольку именно в это время года учащаются случаи падения посетителей.
«При мне был случай, когда маленькая девочка соскользнула в нижнюю купель прямо вниз головой, а бедная старушка рухнула на подходе к ваннам», — подчеркнула россиянка.
В качестве положительного примера девушка привела горячие источники в Таиланде.
«Место бесплатное, но как же круто тут все подготовили, сразу видно, что сделано для людей, для их комфортного пребывания, — заявила она. — <…> Сюда действительно не стыдно прийти, привести друзей, семью».