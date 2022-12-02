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3 часа назад

Россиянка посетила источники в Пятигорске и назвала их «смертельно опасными»

Lenta.ru

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила горячие источники в Пятигорске и возмутилась их состоянию. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка назвала источники в Пятигорске «смертельно опасными»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка отметила, что место, где находятся так называемые «бесстыжие ванны» абсолютно не облагорожено.

«Две штуки ржавых раздевалок на целую страну, — пожаловалась туристка. — И администрация города отказывается следовать просьбам посетителей обновить раздевалки, облагородить территорию».

Более того, по ее словам, находиться на источниках зимой «смертельно опасно», поскольку именно в это время года учащаются случаи падения посетителей.

«При мне был случай, когда маленькая девочка соскользнула в нижнюю купель прямо вниз головой, а бедная старушка рухнула на подходе к ваннам», — подчеркнула россиянка.

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В качестве положительного примера девушка привела горячие источники в Таиланде.

«Место бесплатное, но как же круто тут все подготовили, сразу видно, что сделано для людей, для их комфортного пребывания, — заявила она. — <…> Сюда действительно не стыдно прийти, привести друзей, семью».

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