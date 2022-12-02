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3 часа назад

Авиакомпании начали отказываться от традиционных телефонных колл-центров

TURIZM.RU

Авиакомпания больше не будет задавать вопросы или решать проблемы клиентов по телефону. Вместо этого перевозчик рекомендует путешественникам воспользоваться «живым» чатом на официальном сайте или связаться с сотрудниками через социальные сети.

Авиакомпании отказываются от телефонных колл-центров
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Перевозчик подтверждает: если клиенты хотят связаться с авиакомпанией, им придется сделать это онлайн. Статистика показывает, что большинство клиентов предпочитают общаться по цифровым каналам. Пассажиры могут посетить сайт авиакомпании и сначала взаимодействовать с чат-ботом, который предоставляет ответы на самые распространенные вопросы. Если требуется поддержка агента-человека в режиме реального времени, то есть чат, доступный 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а также общие каналы социальных сетей и WhatsApp.

Полный переход с телефона в интернет был завершен в ноябре.

Когда путешественники звонят на номер телефона Frontier, они теперь услышат автоматическое сообщение, в котором говорится:

«В Frontier мы предлагаем самые низкие тарифы в отрасли, управляя нашей авиакомпанией максимально эффективно. Наши клиенты могут найти то, что им нужно, на сайте или в нашем мобильном приложении. У нас также есть служба чата, доступная 24/7».

То есть, поговорить с живым агентом по телефону даже не предлагается.

Меры по сокращению расходов были приняты через несколько месяцев после того, как лоукостер снизил предельный вес зарегистрированного багажа на своих рейсах максимум до 18 кг. Кроме того, авиакомпания начала брать дополнительную плату за выбор места.

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