Авиакомпании отказываются от телефонных колл-центров

Авиакомпания больше не будет задавать вопросы или решать проблемы клиентов по телефону. Вместо этого перевозчик рекомендует путешественникам воспользоваться «живым» чатом на официальном сайте или связаться с сотрудниками через социальные сети.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Перевозчик подтверждает: если клиенты хотят связаться с авиакомпанией, им придется сделать это онлайн. Статистика показывает, что большинство клиентов предпочитают общаться по цифровым каналам. Пассажиры могут посетить сайт авиакомпании и сначала взаимодействовать с чат-ботом, который предоставляет ответы на самые распространенные вопросы. Если требуется поддержка агента-человека в режиме реального времени, то есть чат, доступный 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а также общие каналы социальных сетей и WhatsApp.

Полный переход с телефона в интернет был завершен в ноябре.

Когда путешественники звонят на номер телефона Frontier, они теперь услышат автоматическое сообщение, в котором говорится:

«В Frontier мы предлагаем самые низкие тарифы в отрасли, управляя нашей авиакомпанией максимально эффективно. Наши клиенты могут найти то, что им нужно, на сайте или в нашем мобильном приложении. У нас также есть служба чата, доступная 24/7».

То есть, поговорить с живым агентом по телефону даже не предлагается.