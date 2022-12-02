Осенью россияне чаще бронировали отели в Белоруссии и Турции

Осенью 2022 года россияне стали чаще бронировать отели в Беларуси и Турции - на них приходится 50% от общего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса туристических услуг «Туту.ру».

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Белоруссия и Турция пользуются наибольшим спросом, на их долю приходится почти половина всего спроса. В среднем туристы останавливаются в Белоруссии на две ночи и платят 4,1 тысячи рублей за ночь. Средний чек за ночь в Турции составляет 5,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность проживания - четыре ночи.