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10 минут назад

Осенью россияне стали чаще бронировать отели в Белоруссии и Турции

runews24.ru

Осенью 2022 года россияне стали чаще бронировать отели в Беларуси и Турции - на них приходится 50% от общего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса туристических услуг «Туту.ру».

Осенью россияне чаще бронировали отели в Белоруссии и Турции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Белоруссия и Турция пользуются наибольшим спросом, на их долю приходится почти половина всего спроса. В среднем туристы останавливаются в Белоруссии на две ночи и платят 4,1 тысячи рублей за ночь. Средний чек за ночь в Турции составляет 5,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность проживания - четыре ночи.

Чуть меньшей популярностью среди россиян пользуются гостиницы в Казахстане, Армении, Узбекистане, Грузии, ОАЭ, Азербайджане, Финляндии и Киргизии. Дольше всего - около четырех ночей российские туристы останавливались в отелях Армении, Грузии и ОАЭ.

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