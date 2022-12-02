Авиакомпания "Белавиа" запустила рейсы из Минска в Дубай

Это уже второе для "Белавиа" направление в ОАЭ. Также авиаперевозчик выполняет рейсы в Шарджу.

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Авиакомпания "Белавиа" с 1 декабря начала выполнять прямые регулярные рейсы из Минска в Дубай. Об этом проинформировала пресс-служба флагманского перевозчика Белоруссии.

Летать самолеты из столицы республики в Дубай и обратно будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.