Авиакомпания "Белавиа" запустила рейсы из Минска в Дубай

Это уже второе для "Белавиа" направление в ОАЭ. Также авиаперевозчик выполняет рейсы в Шарджу.
Авиакомпания "Белавиа" с 1 декабря начала выполнять прямые регулярные рейсы из Минска в Дубай. Об этом проинформировала пресс-служба флагманского перевозчика Белоруссии.
Летать самолеты из столицы республики в Дубай и обратно будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.
К слову, Дубай стал вторым направлением для "Белавиа" в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящий момент авиакомпания также летает из Минска в Шарджу.