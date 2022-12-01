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2 часа назад

Отели в Турции получат сертификаты «безопасного и зеленого туризма»

TourDom

Отели в Турции должны будут получить сертификат «безопасного и зеленого туризма», без него они не смогут работать уже с 1 января 2023 года, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. По существу, этот документ – новая версия сертификата, который был принят в период COVID-19. «Думаем, что пандемия постепенно сойдет на нет. Некоторые правила уйдут, другие новые требования будут введены», – пояснил чиновник. Редакция TourDom.ru выяснила у турецких отельеров, как новая сертификация повлияет на их работу и что изменится для туристов.

Отели Турции получат сертификаты «безопасного и зеленого туризма»
Фото: TourDomTourDom

Оказалось, что пройти аккредитацию гостиницам будет не так уж сложно. Требований в новом документе даже меньше, чем было – «старый» протокол по ковидной безопасности включал 129 пунктов. Новую сертификацию «зеленого туризма» предполагается вводить постепенно, в три этапа. На первом из них гостиница должна соответствовать 14 критериям, всего же будет 42 обязательных параметра.

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Что касается изменений для туристов, в отелях отметили, что повышение прайсов на размещение в связи с новой аккредитацией не планируют. «Однако подорожание гостиничных услуг и так ожидается по другой причине: в связи с инфляцией в Турции, которая за год составила около 85%», – пояснили в сети Rixos.

В Nirvana Hotels сообщили, что два отеля сети – Nirvana Dolce Vita и Nirvana Mediterranean Excellence – уже получили сертификат «безопасного и зеленого туризма» от компании Bureau Verita: «Имеется в виду работа с учетом будущих экономических, экологических и социальных последствий, туризм, отвечающий потребностям окружающей среды».

Представитель сети Daria Eraslan пояснила, что в будущем году объекты размещения должны соответствовать 30% критериев сертификации, в 2025 году – 70%, к 2030 году – 100%. Срок действия документа – 1 год, в дальнейшем отели будут регулярно проверяться для его продления.

«Наши сертификаты еще не дошли до нас, – отметила представитель Nirvana Hotels. – Обязательно опубликуем их в прессе и на нашем официальном сайте, когда они поступят. Также будет получена аккредитация для отеля Nirvana Cosmopolitan».

В сети отелей Rixos сообщили, что пока не владеют информацией о критериях для новой сертификации: «У нас есть действующий документ Safe Tourism Certificate, который подтверждается каждый год. Он был получен в период пандемии и являлся обязательным для отелей и средств размещения».

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