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36 минут назад

В России испугались срыва летнего турсезона по одной причине

Lenta.ru

В России испугались, что летний туристический сезон может сорваться из-за проблем с аттестацией гидов. О причине возможного срыва сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РИА Новости.

В России испугались срыва летнего турсезона по одной причине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в соответствии с законом всем отечественным гидам-проводникам нужно пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако эксперты опасаются, что этого не произойдет, поскольку заниматься данным вопросом некому. «Ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка», — добавили они.

При этом глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко подчеркнул, что попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки на аккредитацию до сих пор не увенчались успехом. «С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию, — заявил он. — А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. <…> Ситуация порождает массу вопросов».

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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