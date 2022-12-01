В России испугались срыва летнего турсезона по одной причине

В России испугались, что летний туристический сезон может сорваться из-за проблем с аттестацией гидов. О причине возможного срыва сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РИА Новости.

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Отмечается, что в соответствии с законом всем отечественным гидам-проводникам нужно пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако эксперты опасаются, что этого не произойдет, поскольку заниматься данным вопросом некому. «Ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка», — добавили они.