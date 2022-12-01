Туристу подарили ром и фрукты как компенсацию за побои

В закрытом сообществе турбизнеса Radio Travel обсуждают скриншот переписки: турист, отдыхающий в одной из популярных пляжных стран, спросил у турагента, как быть в ситуации, когда его избила полиция. По словам пострадавшего, его забрали «в тюрьму» прямо из отеля, «что-то спрашивали» с применением физической силы, а потом вернули в номер и, видимо, для компенсации морального вреда принесли два литра рома и фрукты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Полиция оставила россиянина в покое, а из соседнего номера той же гостиницы забрала англичанина: так описана ситуация в переписке. Редакция специально не приводит название страны, так как пострадавший и его турагент не хотят огласки в открытых источниках. Представитель розничной компании пояснил: его клиент не хотел бы, чтобы этот случай «муссировался и понижал привлекательность направления для туристов». Тем не менее прецедент есть, а редакция выяснила мнения экспертов по поводу того, как нужно действовать в случаях форс-мажоров с полицией.

Видео дня

Туристу, ставшему героем обсуждения, турагент посоветовал снять побои и обратиться с данными медицинской экспертизы в консульство. Он отказался под предлогом, что хлопоты займут много времени, а дней отдыха осталось совсем мало.

По словам эксперта, который имеет 13-летний опыт разбора конфликтов с российскими туристами в стране, где произошел инцидент, турагент прав: единственно возможный путь в такой ситуации – это обратиться в российское посольство.

Однако наш собеседник подверг сомнению достоверность резонансной истории с избиением: «Ни разу в моей практике ничего подобного не случалось». По его словам, разумеется, полностью исключить то, что это было, нельзя. Но возникает много вопросов, так как страна известна дружелюбием по отношению к российским туристам и система хорошо отработана так, чтобы не вызвать скандальных последствий.

Он добавил, что просто так вломиться в номер гостиницы к туристам нельзя: согласно местным законам, это допустимо лишь по судебному ордеру или при непосредственном пресечении преступления. Причины конфликтных ситуаций с полицией чаще обычные, как и в России – хулиганство, драки, мелкие кражи, наркотики, отказы платить. «Что-то более серьезное случается крайне редко».

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко считает, что подобный инцидент мог произойти, причем в любой стране мира. Но предположил, что турист несколько преувеличивает «избиение»: «Возможно, его действительно задержали по ошибке. При этом, если он оказывал сопротивление, могли завернуть руки и насильно посадить в машину, например».

В подобном случае эксперт советует обратиться в российское консульство или в туристическую полицию: «ведомство как раз заточено на помощь туристам, при необходимости они привлекут переводчика с английского или русского языка». Кроме того, некоторые туроператоры предлагают в составе турпакета специальную юридическую страховку.