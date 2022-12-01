Куда сходить в Омске 2, 3 и 4 декабря

Любим мы отдыхать! Всего пять дней работаем, а потом целых два отдыхаем. Да еще как! Вы задумывались, куда пойти в ближайшие выходные в Омске? Изучите подборку мероприятий, она поможет быстрее определиться с выбором.

Фото: Пульс Live Пульс Live

2 декабря, пятница

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9-11 декабря в Омске - три дня тренингов и семинаров для родителей, подростков и учителей от выдающегося педагога России Алексея Анатольевича Бабаянца. Алексей Анатольевич — друг, наставник, вожатый тысяч ребят по всей России и СНГ. Его мудрость, педагогический талант, вдохновение и открытое сердце вызывает у ребят «трудного возраста» доверие, желание делиться сокровенным, совместно обсуждать важные вопросы, которые до этого никому больше не доверялись. Более подробная информация – ЗДЕСЬ. 12+

Сделайте себе шикарный подарок: посетите эстетический центр «Ом Шанти», специалисты которого предлагают spa-программы: шоколадное и водорослевое обертывания, а также «улётные» аюрведические и другие релаксирующие процедуры. Адрес «Ом Шанти»: ул. Красный Путь, 145. Тел.: 50-50-34.

С 10:00 до 18:00 в историческом парке «Россия – моя история» (ул. 70 лет Октября, д 25) работает выставка «Без срока давности. Суды истории», посвященного Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Она посвящена крупнейшим международным судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками.

С 10:00 до 19:00 Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. 70 лет Октября, 25 к 2) приглашает посмотреть выставку «Город и война». Она призвана рассказать посетителям о вкладе Омска в Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из 8 залов посвящен отдельной теме. Рассказ начинается с довоенных видов Омска, хроники первых дней войны, темы мобилизации. Далее посетители смогут узнать о эвакуации предприятий и организации их работы. Отдельное место занимает тема госпиталей и подвиг омских медиков, заботившихся о раненых бойцах. В год 200-летия Омской области авторы уделили внимание и вкладу тружеников села в победы на фронте. 6+.

В 10:00 в выставочном пространстве Омской Арт-резиденции откроется персональная выставка художницы Татьяны «Tyen» Моисеевой «Радиация». Это уже вторая персональная выставка художницы в пространстве Арт-резиденции. На этот раз Tyen обращается к образам радиации, привлекая зрителя к его собственному прочтению, стигматизируя или дестигматизируя ее. Выставка состоит из 10 живописных графичных полотен, яркой геометрией и колористикой.

В 17:00 в Омском музее Кондратия Белова открывается выставка «Рожденные в СССР». Она завершает проект «Романтики стиля» и посвящена 100-летию образования Советского Союза (декабрь 1922г.). Выставка знакомит зрителей с творчеством омских художников-шестидесятников.

В 18:00 в Доме кино (Ленинградская площадь,1) фестиваль актуального научного кино ФАНК. В этот день омичам представят фильм «Ковчег». Это фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе, и о людях, которые оказались внутри. Здесь обитает одни из крупнейших зубров в мире, которых чудом удалось восстановить, всего от одного, последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ. 6+.

В 18:30 «Пятый театр» приглашает посмотреть спектакль «Примадонны». В комедии положений Кена Людвига главным героям придется постараться, чтобы стать богатыми и счастливыми. Умирающая старуха-миллионерша разыскивает давно пропавших племянников. Молодые люди решают, что это их шанс – притвориться потерянными наследниками. Но оказывается, старушка искала не племянников, а племянниц. 16+. Телефон кассы: 24-03-63.

В 18:00 театр «Студия» Л. Ермолаевой (, ул. Химиков, 27) ждет зрителей на спектакле «Пегий пес, бегущий краем моря». Из селения, лежащего под сопкой Пегий Пес, отправляются на морскую охоту трое мужчин — старик Орган, Мылгун, Эмрайин — и мальчик Кириск, сын Эмрайина, выходящий на свою первую в жизни охоту. Лодка с охотниками попадает в шторм, а потом в штиль в сплошном тумане… Противостоять испытаниям Судьбы героям помогает Любовь, Надежда и Вера. 16+. Телефон кассы: 67-36-31.

В 19:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 236) приглашает посмотреть спектакль «Джентельмен». В простой квартире на окраине столицы Таня знакомит родителей с необычным гостем – таинственным иностранцем, джентльменом… Казалось бы, перед нами типичная история «золушки», которой повезло встретить завидного жениха. Но не все так просто. Предсказуемый на первый взгляд сюжет разворачивается самым неожиданным образом, и следить за судьбой героев спектакля становится интереснее с каждой минутой. Смешно, абсурдно, а временами так проникновенно и жизненно! 12+. Телефон кассы: 280-344.

3 декабря, суббота

С 10:00 до 18:00 музей имени Кондратия Белова (ул. Чокана Валиханова, 10) приглашает посмотреть персональную юбилейную выставку главного художника ТЮЗа Сергея Федоричева «Забыть Герострата». Такая необычная для музея выставка впервые знакомит омского зрителя с творческой мастерской художника - постановщика. Сергей Александрович родился в 1957 году в г. Омске. Имеет дипломы победителя различных театральных фестивалей в Москве, Вышнем Волочке, Липецке, Томске. 0+.

С 10:00 в «Либеров-центре» (ул. Думская, 3) работает выставка «Жизнь предмета». Живопись омских художников XX – XXI вв. Натюрморты 1960 - 90-х гг. наполняются особым смыслом и содержанием. Предметы народного искусства – самовары, кувшины, рушники, полотенца и др. –особенно нарядны. Они полнокровно написаны, хранят тепло человеческих рук, передают дух времени. В них предстает уклад народной жизни и старины. Художники уделяют большое внимание форме, объемности, фактуре изображаемых предметов. 0+.

С 10:00 до 17:30 в Музее просвещения (ул. Музейная, 3) работает выставка «В гостях у Пифагора. Математика без границ». Создатели выставки стремились продемонстрировать присутствие математики на протяжении всей нашей жизни в различных ее сферах. 0+.

С 10:00 до 19:00 Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. 70 лет Октября, 25 к 2) демонстрирует выставку «Рюриковичи. 862-1598». Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни нашей страны: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства. 0+.

С 10:00 до 18:00 в историческом парке «Россия – моя история» (ул. 70 лет Октября, д 25) работает выставка «Украина. На переломах эпох». Стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, — это большая общая беда, трагедия. Это, прежде всего, следствие ошибок, допущенных в разные периоды. Кроме того, это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории.

В 12:00 в выставочном зале Дома художника состоится творческая встреча Александра Макарова со зрителями. На юбилейной выставке представлены 72 картины. Экспозиция показывает развитие художника, отображает творческие поиски, начавшиеся с простого карандаша и приведшие к авторской смешанной технике. Художник расскажет про обучение на худграфе и влияние личности учителя, про выбор творческого пути. Слушатели узнают о поездках в Дом творчества «Челюскинская», путешествиях на север Сибири и Дальний Восток, о пейзажах, вдохновляющих художников Сахалина.

В 15:00 спектакль-трамвайный тур «Следующая остановка». Зрители нового спектакля-трамвайного тура будут двигаться в трамвае из старейшего депо города (проспект Карла Маркса, 45А; остановка «Цирк») по маршруту № 8 до ПО «Полет», возвращение в депо по маршруту № 2 Движение осуществляется без остановок. Протяженность маршрута 10 км. Это история о мечте омичей жить в удобном и прогрессивном городе, о трамвае как максимально комфортном виде общественного транспорта и о желании двух молодых людей Алисы и Тараса быть счастливыми вопреки всему. Возрастное ограничение: 12+. Справки по телефону 35-30-37.

В 15:00 в Доме актера (ул. Ленина, 450 покажут спектакль «А вот и мы». Мы все ждём встреч. Но таких!.. Неожиданный кульбит в прошлом обернулся встречей близких родственников через многие годы. Разные слои общества, разные судьбы, разные интересы. Кто они друг для друга? Посторонние люди? В этом придётся разобраться, пройдя через череду весёлых нелепостей, выслушав житейские истории, приправленные песнями и танцами. 16+.

В 18:00 в Доме кино (Ленинградская площадь,1) фестиваль актуального научного кино ФАНК. Омичи смогут посмотреть фильм «ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК/PLEISTOCENE PARK» 16+. Российский геофизик Сергей Зимов и его сын Никита собирают любых крупных мохнатых зверей, до которых могут дотянуться, в самый отдалённый уголок Сибири.

В 18:00 в театре «Студия» Любови Ермолаевой» состоится спектакль «Про море черное и акацию белую». Жаркая Одесса приглашает в гости! Ах, этот местный колорит, искрометный одесский юмор, палящее солнце и великолепная музыка и песни Исаака Дунаевского! Все это ждет Вас при посещении премьерного спектакля «Про море Черное и акацию белую»! Телефон кассы: 67-36-31. Возрастные ограничения: 16+.

В 18:00 в театре «Галёрка» (ул. Б. Хмельницкого, 236) показывают спектакль «Женитьба Белугина». Не трудно догадаться, что в центре сюжета – женитьба. Но сколько с ней связано тайн, забавных, романтических, а порой и жестких обстоятельств… Здесь есть и герой с сильным характером, и красавица, за которую в огонь и в воду, и на редкость предприимчивый соперник. А главное – искреннее чувство любви, которое избавляет от иллюзий, срывает маски и по-настоящему преображает человека. 12+. Телефон кассы: 280-344.

В 18:30 в «Пятом театре» спектакль «Ромео и Джульетта». Так начинается самая известная повесть, печальнее которой нет на свете. Два юных сердца из враждующих семей вынуждены скрывать свою любовь от родных и друзей. Но можно ли разлучить тех, кого сама судьба предназначила друг другу? 16+. Телефон кассы: 24-03-63.

В 22:00 в QR bar (ул. Орджоникидзе, 42) Вячеслав Геллерт. В этот вечер ждет много хороших песен, качественный звук и отличная энергетика. Возрастное ограничение: 18+

В 22:00 паб OLDMAN / Олдмен (ул. Гагарина, 14) готовится к уикенду. Вас ждёт виртуозная игра музыкантов, неподражаемый вокал и море взрывных эмоций от HEETS Cover Band. 18+. Вход свободный.

4 декабря, воскресенье

С 10:00 до 18:00 в Историко-краеведческом музее (ул. Ленина, 23а) работает выставка, посвященная 95-летию со дня рождения нашего земляка, выдающегося актера – Михаила Ульянова. Посетители познакомятся с уникальными предметами. Например, представлен костюм из спектакля «Ричард III» и реквизиты к нему, отражена фильмография М. А. Ульянова и его знаковые роли. На выставке представлено, как сохраняется память о великом земляке в Таре, Омске, где установлены памятники, как работает Северный драматический театр его имени. 12+.

С 10:00 до 18:00 Омский государственный историко-краеведческий музей» (ул. Ленина, 23а) приглашает на выставку «Археология Омского Прииртышья». На экспозиции представлены предметы каменного, бронзового, раннего железного веков и средневековья, найденные на территории Омского Прииртышья. Посетители музея смогут узнать, какие люди первыми — 14,5 тыс. лет назад — появились в нашем крае (стоянка Черноозерье II), какие у них были жилища, как и на кого они охотились и какими орудиями труда пользовались; составят представления о верованиях людей каменного века. 0+. Телефон для справок: 31-47-47.

С 10:00 до 18:00 в Омском государственном историко – краеведческом музее (ул. Ленина, 23 а) вы можете посетить выставку «Сибирский град Петров». Историческая экспозиция представлена в трёх выставочных залах. Первый зал экспозиции «Освоение русскими Сибири. Основание Омской крепости» охватывает период истории нашего края со второй половина XVI в. до конца XVIII в.. Второй зал «Омск – административный центр Западной Сибири и Степного края» освещает период истории региона от реформы управления Сибири М.М. Сперанского до начала Первой мировой войны. Завершающий зал экспозиции «Третий век омской истории» раскрывает период от начала Первой мировой войны до современности. 0+. Телефон: 31-47-47.

С 10:00 до 17:30 Музей просвещения (ул. Музейная, 3) до 30 июля приглашает на выставку «Открывая парадную дверь». В центре ее внимания - дверь и пространство вокруг нее: дверной проем, наличники, замки, дверные ручки и ключи. Посетители увидят деревянные двери Омска, интересные ручки Парижа, готические наличники Праги, двери тихих улочек Италии. Выставка содержит более 60 работ омских фотографов Олега Деркунского, Владимира Сидоркина, Михаила Пахотина, Дмитрия Агафонкина, художника Евгения Дорохова и казанского коллекционера и фотографа Евгения Канаева. 6+.

С 10:00 до 18:00 в Музее просвещения (ул. Музейная, 3) демонстрируется выставка Николая Грязнова «Друзей моих прекрасные черты». На персональной выставке представлено более 80 работ, 25 из которых посвящены ветеранам Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы в нашем городе. Эта часть выставки дополнена плакатами времен войны, созданными омскими художниками, а также предметами из фондов музея. Вторая часть выставки представляет собой портретную галерею омских художников, писателей, деятелей культуры и искусства. 6+.

В 15:00 в Доме актера (ул. Ленина, 450 покажут спектакль «А вот и мы». Мы все ждём встреч. Но таких!.. Неожиданный кульбит в прошлом обернулся встречей близких родственников через многие годы. Разные слои общества, разные судьбы, разные интересы. Кто они друг для друга? Посторонние люди? В этом придётся разобраться, пройдя через череду весёлых нелепостей, выслушав житейские истории, приправленные песнями и танцами. 16+.

В 15:00 спектакль-трамвайный тур «Следующая остановка». Зрители нового спектакля-трамвайного тура будут двигаться в трамвае из старейшего депо города (проспект Карла Маркса, 45А; остановка «Цирк») по маршруту № 8 до ПО «Полет», возвращение в депо по маршруту № 2 Движение осуществляется без остановок. Протяженность маршрута 10 км. Это история о мечте омичей жить в удобном и прогрессивном городе, о трамвае как максимально комфортном виде общественного транспорта и о желании двух молодых людей Алисы и Тараса быть счастливыми вопреки всему. Возрастное ограничение: 12+. Справки по телефону 35-30-37.

В 18:00 театр «Студия» Л.Ермолаевой показывает спектакль «Дорогой подарок». Несмотря на драматичность истории, в спектакле много живого юмора и ярких комических сцен. Телефон кассы: 67-36-31. Возрастные ограничения: 16+.

В 18:00 в Доме кино (Ленинградская площадь,1) фестиваль актуального научного кино ФАНК. В этот день омичам представят фильм «ВЗЛОМАЙ КОД/BREAK THE CODES», 16+. Почему наука, технология и инженерия рассматриваются как «мужественные»? Четыре героини с разными жизненными путями делятся своим опытом в этой «мужской сфере».

В 19:00 театр «Галёрка» (ул. Б. Хмельницкого, 236) покажет комедию «За двумя зайцами». Что же выбрать бедному цирюльнику? Деньги или любовь? Любовь или деньги? Удастся ли нашему герою поймать одновременно двух зайцев? 16+. Телефон кассы: 280-344.

В 18:00 в фолк-баре «Викинг» (пр. К. Маркса, 18/1) состоится отчетный концерт SoundBRO. Предупреждаем, в этот зимний вечер будет жарко! 18+. Вход свободный.

В 18:30 в «Пятом театре» (Красный путь, 153) покажут спектакль «Свободная пара». Экспрессивная история известного итальянского драматурга Дарио Фо, которую он сочинил в соавторстве со своей женой Франкой Раме, рассказывает о полной страсти и энергии супружеской паре, которая решила попробовать свободные отношения. 18+. Телефон кассы: 24-03-63.

В 22:00 в QR bar ( ул. улица Орджоникидзе, 42) сцене соберутся музыканты из проекта Vaganov Drums. 18+. Вход свободный.