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50 минут назад

Россияне массово устремились на зимовку в три страны

Мария Иглина

Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей туротрасли.

Россияне массово устремились на зимовку в три страны
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно исследованию онлайн-сервиса Ostrovok.ru, более 10 процентов бронирований средств размещения в популярных азиатских странах на период с первого ноября 2022 по 31 марта 2023 года совершаются соотечественниками на срок три и более недели.

Как отмечает представитель OneTwoTrip Елена Шелехова, сейчас на такие бронирования в Азию приходится около восьми процентов от общего объема заказов на зимний отдых.

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Эксперты добавили, что прос на длительные путешествия в азиатские страны связан с расширением авиакомпаниями полетных программ и появлением у многих туристов возможности работать удаленно.

Наиболее популярной страной для "зимовки" стал Таиланд — 12 процентов бронирований на срок более трех недель. Также наблюдается спрос на длительные поездки на Шри-Ланку и в Индию.

Ранее была названа стоимость новогоднего тура в Доминикану.

Новости путешествий,Коммерсант,
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