Назван единственный регион России с низкими ценами на летний отдых

Единственным регионом России, сохранившим низкие цены на летний отдых, назван Крым. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на представителей туротрасли.

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Отмечается, что отдых на российском юге летом 2023 года обойдется отечественным туристам дороже минимум на 10 процентов. «По Краснодарскому краю у нас рост на 80 процентов. Цены на следующее лето без учета скидок будут выше на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом», — высказался руководитель УК «Ателика», в управлении которой находится несколько отелей в Крыму и Краснодарском крае, Алексей Высоканов.

Несколько иная ситуация в Крыму: здесь ранние продажи в одних отелях упали на 10 процентов, а на других даже на 50. При этом по многим отелям цены на 2023 год предлагаются ниже, чем прошлым летом.

Одним из действенных способов сэкономить на предстоящем отпуске — раннее бронирование, напомнили эксперты. «Мы видим повышенный интерес к акции раннего бронирования, которая также позволяет сэкономить на проживании в наших отелях летом», — отметила генеральный менеджер семейного курорта Miracleon в Анапе Ольга Кирюшина.