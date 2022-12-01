Red Wings будет летать из Махачкалы в Стамбул 7 раз в неделю

Авиакомпания Red Wings увеличила частоту рейсов из Махачкалы в Стамбул. Теперь полеты будут выполняться ежедневно, вместо четырех рейсов в неделю.

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«Авиакомпания Red Wings с сегодняшнего дня будет летать из Махачкалы в Стамбул семь раз в неделю. Рейсы в Стамбул из своего базового аэропорта Махачкалы Red Wings запустила в марте этого года. Полеты выполнялись с частотой раз в неделю, в течение летнего периода количество рейсов выросло до четырех в неделю», — говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что все рейсы в столицу Турции выполняются на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

«Перевод рейса Махачкала — Стамбул в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос жителей Дагестана и Северного Кавказа на путешествия в один из крупнейших и самых интересных для туризма городов Европы», — добавили в пресс-службе авиакомпании.