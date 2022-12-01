Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
13 минут назад

Red Wings будет летать из Махачкалы в Стамбул 7 раз в неделю

«Это Кавказ»

Авиакомпания Red Wings увеличила частоту рейсов из Махачкалы в Стамбул. Теперь полеты будут выполняться ежедневно, вместо четырех рейсов в неделю.

Red Wings будет летать из Махачкалы в Стамбул 7 раз в неделю
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Авиакомпания Red Wings с сегодняшнего дня будет летать из Махачкалы в Стамбул семь раз в неделю. Рейсы в Стамбул из своего базового аэропорта Махачкалы Red Wings запустила в марте этого года. Полеты выполнялись с частотой раз в неделю, в течение летнего периода количество рейсов выросло до четырех в неделю», — говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что все рейсы в столицу Турции выполняются на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

«Перевод рейса Махачкала — Стамбул в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос жителей Дагестана и Северного Кавказа на путешествия в один из крупнейших и самых интересных для туризма городов Европы», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, которые специализируются на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовыми аэропортами авиакомпании являются столичные «Домодедово» и «Жуковский», «Кольцово» в Екатеринбурге, «Баландино» в Челябинске и аэропорт Махачкалы.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители