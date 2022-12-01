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1 час назад

"Уральские авиалинии" открыли продажи субсидированных билетов на 2023 год

Уралинформбюро

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала реализацию авиабилетов по субсидированным тарифам в Калининград и на Дальний Восток, в том числе во Всероссийский детский центр "Океан". Совершить перелет можно с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика .

"Уральские авиалинии" открыли продажи субсидированных билетов на 2023 год
Фото: РегУралинформбюро РегУралинформбюро

Приобрести льготные билеты можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов либо забронировать по звонку в кассу или в call-центр авиакомпании и выкупить в течение 24 часов.

Право на субсидию имеют многодетные семьи, дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти, инвалиды I группы и их сопровождающие, дети-инвалиды и сопровождающие, а также инвалиды с детства II и III группы.

Субсидированные билеты доступны на рейсах "Уральских авиалиний" по следующим маршрутам: - в Калининград и обратно из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского; - из Благовещенска и обратно в Екатеринбург, Москву, а также трансферные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург; - из Владивостока и обратно в Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды; - из Иркутска и обратно в Сочи и Владивосток; - из Хабаровска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, а также трансферные рейсы из Минеральных Вод и Сочи; - из Якутска и обратно в Екатеринбург, а также трансферные рейсы в Минеральные Воды; - из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург; - из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург; - из Читы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, а также трансферные рейсы в Сочи.

Полный список направлений, а также подробная информация о том, как и где купить субсидированные билеты размещена на сайте авиакомпании. Количество билетов ограничено.

Стоит отметить, что в соответствии с постановлением правительства РФ № 2478 от 25.12.2021 один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может приобрести максимально четыре авиабилета по субсидированным маршрутам.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Правительство РФ,
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