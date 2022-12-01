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1 час назад

«Победа» начала летать в Турцию

РЖД-Партнер

Первый рейс в Стамбул из московского аэропорта Внуково состоялся 1 декабря 2022 года со стопроцентной загрузкой.

«Победа» начала летать в Турцию
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Продажа билетов была открыта 1 ноября 2022 года.

Полёты из Москвы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен и обратно будут выполняться ежедневно, с частотой восемь рейсов в неделю.

Рейсы во второй стамбульский аэропорт – Международный аэропорт Стамбула стартуют 21 декабря и будут ежедневными.

Полёты в Аланию, аэропорт Газипаша, начнутся 24 декабря и будут выполняться три раза в неделю, в Анталью – 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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