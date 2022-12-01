«Победа» начала летать в Турцию

Первый рейс в Стамбул из московского аэропорта Внуково состоялся 1 декабря 2022 года со стопроцентной загрузкой.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Продажа билетов была открыта 1 ноября 2022 года.

Полёты из Москвы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен и обратно будут выполняться ежедневно, с частотой восемь рейсов в неделю.

Рейсы во второй стамбульский аэропорт – Международный аэропорт Стамбула стартуют 21 декабря и будут ежедневными.