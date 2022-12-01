Туристы ответили «Аэрофлоту» на предложение заняться медитацией

В «Аэрофлоте» туристам предложили устроить своеобразный «детокс» от системы развлечений на борту некоторых самолетов, так как программа пока что не работает. «Крыша ТурДома», в свою очередь, выяснила, чем предпочитают заниматься путешественники во время перелета, проведя опрос. Выбрать можно было несколько вариантов, поэтому итоговой суммы в процентах пугаться не стоит.

Фото: TourDom TourDom

Так, 51% предпочитает в полете спать. Некоторые специально пьют лекарства, вызывающие сонливость, другие наедаются и с полным желудком отправляются к Морфею, кто-то выбирает крепкие напитки или иные способы подремать: «Я иногда специально перед полетом устраиваю себе дедлайн, работаю до упада, чтобы потом весь полет спать». Есть и комментаторы, которые написали о зависти к тем, кто может уснуть в полете.

47% смотрят фильмы или слушают музыку. Как раз эта опция пока что и недоступна на части бортов «Аэрофлота», но ведь необязательно подключаться к общей системе, чтобы развлечься. Следующим пунктом по популярности идет чтение – 33%. Правда, некоторые подписчики признались, что надолго их не хватает. 23% просто смотрят в иллюминатор, 19% – едят и пьют, 10–12% общаются или играют. Путешественники в комментариях подметили, что зачастую в течение полета меняют себе развлечения, что в принципе логично: «Я делаю почти все из перечисленного в первые минут 40 полета (только не работаю и не медитирую), а потом мне все надоедает и я просто сплю, если нет суперисточников шума».