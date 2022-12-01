Ретропоезд "Уральский экспресс" доставит туристов в Верхнюю Пышму

В первый день зимы в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга прибыл туристический ретропоезд "Уральский экспресс". Его маршрут проходит через станцию Шувакиш, где воссозданы в историческом стиле здание вокзала и деревянная платформа. Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке Уральской горно-металлургической компании, сообщает "Уралинформбюро".

Фото: РегУралинформбюро РегУралинформбюро

В числе первых экскурсантов "Уральского экспресса" были уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник СвЖД Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

С 3 декабря "Уральский экспресс" начнет курсировать по выходным дням по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – остановочный пункт "Верхняя Пышма. Музей". Время в пути составит около полутора часов. Часть пути поезд будет вести легендарный электровоз ЧС2, а на неэлектрифицированном участке – самый настоящий паровоз, отметили в пресс-службе УГМК.

Таким образом туристы будут начинать знакомство с Музейным комплексом УГМК, расположенным в Медной столице Урала. В состав одного из крупнейших в мире собраний военной и автомобильной техники и истории входят четыре выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В общей сложности их коллекции насчитывают порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другого транспорта.