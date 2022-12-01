«Аэрофлот» собирается чаще летать из Москвы в Таиланд

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить количество регулярных авиарейсов из Шереметьево в Бангкок с 7 до 21 в неделю. О намерениях нацпера рассказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости. Перевозчик также собирается чаще летать и на Пхукет из Москвы – 20 раз еженедельно вместо 14-ти.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Когда «Аэрофлот» увеличит частоту перелетов, дипломат не уточнил. Он напомнил, что нацпер, а также S7 и AZUR air возобновили прямое авиасообщение с Таиландом из российских регионов. По мнению Сасивата Вонгсинсавата, увеличение турпотока из России пойдет на пользу таиландским предприятиям и поможет улучшить взаимопонимание между государствами.

Посол также прокомментировал сроки запуска платежной системы «Мир» в королевстве, чего ждут многие туристы из России. По его словам, из-за обострившейся под санкциями ситуации прием российского пластика откладывается, и власти надеются, что бизнес обеих стран найдет альтернативу «Миру».