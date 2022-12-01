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36 минут назад

«Аэрофлот» собирается чаще летать из Москвы в Таиланд

TourDom

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить количество регулярных авиарейсов из Шереметьево в Бангкок с 7 до 21 в неделю. О намерениях нацпера рассказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости. Перевозчик также собирается чаще летать и на Пхукет из Москвы – 20 раз еженедельно вместо 14-ти.

«Аэрофлот» собирается чаще летать из Москвы в Таиланд
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Когда «Аэрофлот» увеличит частоту перелетов, дипломат не уточнил. Он напомнил, что нацпер, а также S7 и AZUR air возобновили прямое авиасообщение с Таиландом из российских регионов. По мнению Сасивата Вонгсинсавата, увеличение турпотока из России пойдет на пользу таиландским предприятиям и поможет улучшить взаимопонимание между государствами.

Посол также прокомментировал сроки запуска платежной системы «Мир» в королевстве, чего ждут многие туристы из России. По его словам, из-за обострившейся под санкциями ситуации прием российского пластика откладывается, и власти надеются, что бизнес обеих стран найдет альтернативу «Миру».

В начале сентября исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате говорила, что в королевстве внедряют российскую платежную систему, и туристы смогут пользоваться картами «Мир» через 2–3 месяца. Сейчас путешественники пользуются другими способами оплаты товаров и услуг на тайских курортах, в частности, привозят с собой наличные, отечественные UnionPay или Visa и Mastercard, выданные банками за пределами России и Беларуси.

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